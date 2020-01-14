LinkedIn: вакансії розробників блокчейну є найпопулярнішими у 2020 році

Блокчейн вийшов з тіньового світу криптовалют і став розв'язанням багатьох проблем для бізнесу"

Найпопулярнішими та найбільш високооплачуваними вакансіями у 2020 році є вакансії розробників блокчейну.

Про це соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів LinkedIn повідомила у своєму блозі, повідомляє "Громадське".

Ці вакансії найчастіше шукають в США, Великій Британії, Австралії, Франції та Німеччині. Зазначається, що вони є більш популярними, ніж вакансії розробників штучного інтелекту.

"Блокчейн вийшов з тіньового світу криптовалют і став розв'язанням багатьох проблем для бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що технологія блокчейну вже стала напрямком бізнесу для найбільших корпорацій, таких як IBM, Oracle, JPMorgan Chase, Microsoft, Amazon і American Express.

Також в LinkedIn відзначили, що найбільш перспективною мовою програмування для спеціалістів блокчейн наразі є Solidity.

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