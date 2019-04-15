Ломаченко в переможному бою з Кроллою зламав руку, - ЗМІ

У вихідні український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.

Ломаченко відправив у важкий нокаут свого суперника вже в 4-му раунді, повідомляє LB.ua.

Однак після бою українець в інтерв'ю Top Rank заявив, що зламав руку.

"Ломаченко впевнений, що він зламав свою праву руку. Він сказав, що це сталося під час нокауту", - написала журналіст видання Крістіна Пончер у Twitter.

Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі.