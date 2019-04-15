СПОРТ НОВИНИУ вихідні український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко в переможному бою з Кроллою зламав руку, - ЗМІ
Український боксер захистив титули чемпіона світу
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Ломаченко відправив у важкий нокаут свого суперника вже в 4-му раунді, повідомляє LB.ua.
Однак після бою українець в інтерв'ю Top Rank заявив, що зламав руку.
"Ломаченко впевнений, що він зламав свою праву руку. Він сказав, що це сталося під час нокауту", - написала журналіст видання Крістіна Пончер у Twitter.
Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі.
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