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Ломаченко в переможному бою з Кроллою зламав руку, - ЗМІ

Український боксер захистив титули чемпіона світу
У вихідні український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі.
Ломаченко в переможному бою з Кроллою зламав руку, - ЗМІ Фото: facebook.com/VasylLomachenko

Ломаченко відправив у важкий нокаут свого суперника вже в 4-му раунді, повідомляє LB.ua.

Однак після бою українець в інтерв'ю Top Rank заявив, що зламав руку.

"Ломаченко впевнений, що він зламав свою праву руку. Він сказав, що це сталося під час нокауту", - написала журналіст видання Крістіна Пончер у Twitter.

Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко нокаутував британця Ентоні Кроллу в бою за звання чемпіона світу WBA і WBO в легкій вазі.

 

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15 04 2019 14:18
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