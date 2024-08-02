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Lufthansa i LOT скасовують рейси до Ізраїлю і Лівану

02 серпня 2024, 16:57
Lufthansa i LOT скасовують рейси до Ізраїлю і Лівану
Фото: ukrinform.com
Скасування почалися після удару з території Лівану по Ізраїлю.

Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa через небезпечну ситуацію скасували рейси до Ізраїлю та Лівану на найближчі кілька днів, 

Про це повідомляє RMF24

Ще вчора, 1 серпня, в Lufthansa заявили, що усі пасажирські і вантажні перевезення сполученням з Ізраїлем призупиняють до 8 числа через напружену ситуацію в регіоні, а до Лівану продовижил заборону польотів до 12 серпня. 

Сьгодні ж, 2 серпня, авіакомпанія LOT оголосила про скасування восьми рейсів з Варшави до Ізраїлю та Лівану в обох напрямках. Там пояснили це тим, що ухвалили рішення після аналізу безпекових умов. 

Під скасування потрапили рейси, що сполучають Варшаву з Тель-Авівом і Бейрутом на 2-4 серпня. 

Днями про скасування рейсів до цих двох країн оголосили і американські Delta і United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines

Скасування почалися після удару з території Лівану по контрольованих Ізраїлем Голанських висотах 27 липня, що призвело до загибелі 12 неповнолітніх на футбольному полі.  

Ситуація ускладнилася після вбивства ракетним ударом одного з лідерів Хамас, коли той перебував в Ірані для участі в церемонії інавгурації нового президента.

Нагадаємо, що в понеділок авіакомпанії скасовують рейси до Лівану через побоювання війни між Ізраїлем і "Хезболлою".

 

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