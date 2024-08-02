Lufthansa i LOT скасовують рейси до Ізраїлю і Лівану

Скасування почалися після удару з території Лівану по Ізраїлю.

Польська авіакомпанія LOT і німецька Lufthansa через небезпечну ситуацію скасували рейси до Ізраїлю та Лівану на найближчі кілька днів,

Про це повідомляє RMF24.

Ще вчора, 1 серпня, в Lufthansa заявили, що усі пасажирські і вантажні перевезення сполученням з Ізраїлем призупиняють до 8 числа через напружену ситуацію в регіоні, а до Лівану продовижил заборону польотів до 12 серпня.

Сьгодні ж, 2 серпня, авіакомпанія LOT оголосила про скасування восьми рейсів з Варшави до Ізраїлю та Лівану в обох напрямках. Там пояснили це тим, що ухвалили рішення після аналізу безпекових умов.

Під скасування потрапили рейси, що сполучають Варшаву з Тель-Авівом і Бейрутом на 2-4 серпня.

Днями про скасування рейсів до цих двох країн оголосили і американські Delta і United Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines

Скасування почалися після удару з території Лівану по контрольованих Ізраїлем Голанських висотах 27 липня, що призвело до загибелі 12 неповнолітніх на футбольному полі.

Ситуація ускладнилася після вбивства ракетним ударом одного з лідерів Хамас, коли той перебував в Ірані для участі в церемонії інавгурації нового президента.

Нагадаємо, що в понеділок авіакомпанії скасовують рейси до Лівану через побоювання війни між Ізраїлем і "Хезболлою".