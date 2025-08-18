Британія допоможе Україні відновити авіарейси після припинення війни

Як Захід планує відкрити українське небо.

Лондон пообіцяв підтримати відновлення міжнародних авіаперельотів до України одразу після досягнення мирної угоди. Такий крок має стати стимулом для відбудови економіки та зміцнення незалежності країни.

Про це пише The Telegraph.

До ініціативи приєдналася "коаліція охочих" — понад 30 держав, що підтримують Київ. Вони планують забезпечити "нормальні умови польотів" після припинення бойових дій.

Королівські ВПС Британії разом з літаками інших європейських країн патрулюватимуть повітряний простір, аби гарантувати безпеку та унеможливити повторне вторгнення росії. Водночас другою метою стане відновлення пасажирських рейсів до українських міст.

Схожі зусилля спрямовуються й на розблокування морських шляхів. Зокрема, Туреччина, Болгарія та Румунія у співпраці з британськими спеціалістами прискорюють розмінування Чорного моря. Це дозволить безпечно відкривати українські порти для судноплавства.

За задумом Заходу, Україна після завершення війни має постати не лише сильною і захищеною державою, а й економічно привабливою. Вигоду від цього отримають і європейські подорожуючі, яким понад три роки доводиться літати обхідними маршрутами.

Координацію ініціативи очолюють прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. У Парижі вже створюють спільний штаб. Лідери наголошують: ті країни, які не готові брати участь у миротворчих діях, не повинні заважати іншим.

Британія розглядає можливість надсилання інструкторів та інженерів для допомоги у відновленні ЗСУ. Перші групи можуть вирушити в Україну вже через тиждень після припинення вогню. Також планується участь винищувачів Eurofighter Typhoon і F-35 у спільних патрулях, що створить умови для відновлення комерційних авіаперевезень.

Паралельно триває робота над гарантіями, аби росія не могла відновити свій військовий потенціал після перемир’я.

За даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), війна в Україні суттєво змінила авіагалузь. Близько 20% європейського неба закрито, а більшість авіакомпаній втратили можливість літати над росією, що призвело до подовження трансконтинентальних маршрутів.

Втім, експерти застерігають: навіть після укладення угоди приватні авіакомпанії можуть не одразу відновити польоти над Україною. Остаточне рішення залежатиме від гарантій безпеки.