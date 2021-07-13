Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Lufthansa відмовиться від вітання "пані та панове" на користь нейтральних фраз

Рішення стало результатом більш широкої дискусії про інклюзивність у компанії
Новий регламент поширюватиметься на всі авіакомпанії групи, зокрема на авіаперевізників Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.
Lufthansa відмовиться від вітання "пані та панове" на користь нейтральних фраз Фото: ukrinform.com

Компанія Lufthansa у вівторок оголосила, що на борту літаків більше не використовуватиметься фраза "пані та панове" під час привітання пасажирів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на німецьке видання Die Welt.

"Для нас важливо врахувати всіх пасажирів у своєму зверненні. Залежно від часу доби можна буде використовувати різні вітання, наприклад, "Дорогі гості", "Доброго ранку/доброго дня/доброго вечора" або "Ласкаво просимо на борт". Рішення прийматиме командир повітряного судна", - розповіла прес-секретар Lufthansa.

Новий регламент поширюватиметься на всі авіакомпанії групи, зокрема на авіаперевізників Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.

Рішення стало результатом більш широкої дискусії про інклюзивність у компанії. За словами представника Lufthansa, зусилля щодо досягнення гендерно нейтральної мови докладатимуться стосовно і пасажирів, і співробітників компанії.

Раніше таке рішення ухвалив "Діснейленд", відмовившись від використання фрази "пані та панове, хлопчики й дівчатка". Тепер до відвідувачів парків застосовуватиметься гендерно нейтральне звернення "мрійники різного віку".

Читайте також: Ryanair у Британії засипали скаргами за "безвідповідальні" згадки вакцинації у рекламі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2021 15:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.