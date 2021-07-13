Lufthansa відмовиться від вітання "пані та панове" на користь нейтральних фраз

Рішення стало результатом більш широкої дискусії про інклюзивність у компанії

Новий регламент поширюватиметься на всі авіакомпанії групи, зокрема на авіаперевізників Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.

Компанія Lufthansa у вівторок оголосила, що на борту літаків більше не використовуватиметься фраза "пані та панове" під час привітання пасажирів, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на німецьке видання Die Welt.

"Для нас важливо врахувати всіх пасажирів у своєму зверненні. Залежно від часу доби можна буде використовувати різні вітання, наприклад, "Дорогі гості", "Доброго ранку/доброго дня/доброго вечора" або "Ласкаво просимо на борт". Рішення прийматиме командир повітряного судна", - розповіла прес-секретар Lufthansa.

Новий регламент поширюватиметься на всі авіакомпанії групи, зокрема на авіаперевізників Austrian, Swiss, Eurowings und Brussels Airlines.

Рішення стало результатом більш широкої дискусії про інклюзивність у компанії. За словами представника Lufthansa, зусилля щодо досягнення гендерно нейтральної мови докладатимуться стосовно і пасажирів, і співробітників компанії.

Раніше таке рішення ухвалив "Діснейленд", відмовившись від використання фрази "пані та панове, хлопчики й дівчатка". Тепер до відвідувачів парків застосовуватиметься гендерно нейтральне звернення "мрійники різного віку".

Читайте також: Ryanair у Британії засипали скаргами за "безвідповідальні" згадки вакцинації у рекламі