Луценко: Очікуємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував заяву адвоката Віталія Сердюка про те, що його підзахисний Віктор Янукович хоче приїхати в Україну після інавгурації нового президента.

"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його очікує не тільки вирок за державну зраду, а й готовий обвинувальний акт про організацію розстрілів Майдану. ...Очікуємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", - заявив Луценко у Facebook.

Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після того, як посаду голови держави займе переможець президентських виборів шоумен Володимир Зеленський.

Також, Янукович надіслав свої привітання Володимиру Зеленському з перемогою на виборах президента України.

Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.