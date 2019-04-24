Луценко: Очікуємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками
"Радію намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його очікує не тільки вирок за державну зраду, а й готовий обвинувальний акт про організацію розстрілів Майдану. ...Очікуємо приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками", - заявив Луценко у Facebook.
Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після того, як посаду голови держави займе переможець президентських виборів шоумен Володимир Зеленський.
Також, Янукович надіслав свої привітання Володимиру Зеленському з перемогою на виборах президента України.
Нагадаємо, Янукович після втечі до РФ з лютого 2014 року проживає в Ростові. В Україні він уже засуджений до 13 років позбавлення волі у справі про державну зраду. Свій вирок Янукович на прес-конференції назвав незаконним.
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