Луценко прийняв відставку заступника генпрокурора Єніна

"Країну будують не президенти, а ми - народ. Просто визначив своє майбутнє в такий спосіб"

Генпрокурор Юрій Луценко прийняв заяву про відставку свого заступника Євгена Єніна.

"Звільнено ще 26 числа (квітня - ред.)", - сказала речниця генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, про свою відставку Єнін повідомив 25 квітня. Він стверджує, що це не пов’язано зі зміною влади в країні.

"Країну будують не президенти, а ми - народ. Просто визначив своє майбутнє в такий спосіб", - сказав Єнін в коментарі "Громадському".

Нагадаємо, що заступник генерального прокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.