ПОЛІТИКА НОВИНИГенпрокурор Юрій Луценко прийняв заяву про відставку свого заступника Євгена Єніна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценко прийняв відставку заступника генпрокурора Єніна
"Країну будують не президенти, а ми - народ. Просто визначив своє майбутнє в такий спосіб"
Фото: hromadske.ua
"Звільнено ще 26 числа (квітня - ред.)", - сказала речниця генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, про свою відставку Єнін повідомив 25 квітня. Він стверджує, що це не пов’язано зі зміною влади в країні.
"Країну будують не президенти, а ми - народ. Просто визначив своє майбутнє в такий спосіб", - сказав Єнін в коментарі "Громадському".
Нагадаємо, що заступник генерального прокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.
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