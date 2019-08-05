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Луценко прийняв відставку заступника генпрокурора Єніна

"Країну будують не президенти, а ми - народ. Просто визначив своє майбутнє в такий спосіб"
Генпрокурор Юрій Луценко прийняв заяву про відставку свого заступника Євгена Єніна.
Луценко прийняв відставку заступника генпрокурора Єніна Фото: hromadske.ua

"Звільнено ще 26 числа (квітня - ред.)", - сказала речниця генпрокурора Лариса Сарган, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, про свою відставку Єнін повідомив 25 квітня. Він стверджує, що це не пов’язано зі зміною влади в країні.

"Країну будують не президенти, а ми - народ. Просто визначив своє майбутнє в такий спосіб", - сказав Єнін в коментарі "Громадському".

Нагадаємо, що заступник генерального прокурора Євген Єнін написав заяву про відставку.

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08 05 2019 15:17
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