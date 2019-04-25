Заступник Луценка подав у відставку, - ОНОВЛЕНО
"Так, це так, я подав у відставку", - сказав Єнін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, він "зробив вибір на користь своїх принципів".
Єнін подякував усім за підтримку й життєві уроки і запевнив, що у політику не збирається.
Оновлення.
"Я відчув, що ситуація… певною мірою штучно політизована, і моїх зусиль для того, щоб зняти цю зайву політизацію, наразі дещо недостатньо", – заявив заступник генерального прокурора Євген Єнін на брифінгу у четвер, повідомляє "Українська правда".
Водночас, він зазначив, що має на увазі, в тому числі, розслідування справи олігарха-втікача Сергія Курченка, для допиту в якій ГПУ нещодавно викликала соратників президента Петра Порошенка.
"Я не жертвую жодним чином своєю кар’єрою, я роблю свій персональний громадянський вибір", – запевнив прокурор.
Інформація про нібито причетність оточення Порошенка до справи Курченка почала поширюватись у ЗМІ з кінця березня. Єнін пояснив, що як старший групи прокурорів з того часу не коментував розслідування, "щоб не сприяти політизації" та "максимально забезпечити законність".
"Водночас, на певному етапі ситуація навколо розслідування почала розвиватися в той спосіб, який пішов врозріз з моїми життєвими принципами", – зазначив Єнін.
Він додав, що сьогодні "ще не час і не місце розказати про роль і місце кожного навколо цієї історії".
"Але цей час настане, і я більш ніж переконаний, що зазначеним діям та подіям буде надана відповідна правова оцінка", – запевнив заступник Луценка, не пояснивши, що конкретно він має на увазі.
"Я вірю в професіоналізму прокурорів, я вірю в їхню професійну етику і неупередженість", – підсумував прокурор.
Єнін не сказав, куди піде працювати після звільнення з ГПУ.
Крім того, він заперечив, що Порошенко втручався у розслідування справи Курченка, як заявляв раніше прокурор Костянтин Кулик.
"Тиснути на мене достатньо складно… Тиснути можна тільки на того, хто гнеться", – запевнив Єнін.
Водночас, заступник генпрокурора не відповів прямо на запитання, чи є підозрюваними у справі соратники Порошенка Валерія Гонтарева, Борис Ложкін і Олексій Філатов.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що не бачить Юрія Луценка на посаді генерального прокурора. За його словами, Луценко - це стара команда.
Додамо, у відставку подали голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, очільник Миколаївської ОДА Олексій Савченко, голова Тернопільської обладміністрації Степан Барна, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль та начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін.
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