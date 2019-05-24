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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценко розповів про свої відносини з Тимошенко

"Ми все більше розходимося в політичних питаннях"
Генпрокурор Юрій Луценко сказав, що у нього залишилися хороші відносини з лідеркою "Батьківщини" Юлією Тимошенко.
Луценко розповів про свої відносини з Тимошенко Юрій Луценко, Юлія Тимошенко. Фото: nso.org.ua

"Можливо ви здивуєтесь, але я намагаюся зберігати з Юлією Володимирівною добрі стосунки. Ми все більше розходимося в політичних питаннях. Але людські стосунки, принаймні, з мого боку, є добрими. Юлія Тимошенко приїжджала в грудні до мене у цей кабінет, вітала з днем народженням, а я приїжджав до неї додому і поздоровляв її. При цьому я не сповідую її підходи до політики - ультрапопулізму і нереальних обіцянок. На цих виборах вона мене атакувала крупно чотири рази…", - заявив Юрій Луценко в інтерв'ю Liga.net.

Також, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що пропонував БПП, "Народному фронту" та іншим партіям об'єднатися в єдину, але цього не сталося і тому наразі ці політсили у "глибокій кризі".

Додамо, генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура не висуває звинувачень колишнім власникам "ПриватБанку" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, оскільки юридично факт завдання збитків банку не настав.

 

 

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24 05 2019 17:01
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