Луценко: Ситник не заплатив за відпочинок на базі в Рівненській області

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.

"Слідчі Держбюро розслідувань встановили, що за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою. Тому сьогодні його допитають також з цього приводу", - заявив Луценко під час візиту до Дніпропетровської області, інформують "Українські Новини".

Якщо в Ситника не буде якихось документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до Міністерства внутрішніх справ для підготовки проти нього протоколу про корупцію, зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Ситник прийшов на допит у Генпрокуратуру. Повідомляли, що його викликали як свідка в кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення повноважень.