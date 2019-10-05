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Луценко: Ситник не заплатив за відпочинок на базі в Рівненській області

За словами генпрокурора, директор НАБУ "забув заплатити чималу суму готівкою"
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник не заплатив за відпочинок в одному із закладів у Рівненській області.
Луценко: Ситник не заплатив за відпочинок на базі в Рівненській області Юрій Луценко. Фото: noviny.su

"Слідчі Держбюро розслідувань встановили, що за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів, за письмовими заявами працівників цього господарства, пан Ситник забув заплатити чималу суму готівкою. Тому сьогодні його допитають також з цього приводу", - заявив Луценко під час візиту до Дніпропетровської області, інформують "Українські Новини".

Якщо в Ситника не буде якихось документальних спростувань цієї інформації, вона надійде до Міністерства внутрішніх справ для підготовки проти нього протоколу про корупцію, зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Ситник прийшов на допит у Генпрокуратуру. Повідомляли, що його викликали як свідка в кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення повноважень.

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10 05 2019 13:07
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