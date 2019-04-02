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Луценко запевняє, що ГПУ повторно накладе арешт на майно Захарченка

Відповідальність за зняття арешту Луценко поклав на Сергія Горбатюка
Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що Генпрокуратура повторно накладе арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-глави МВС Віталія Захарченка.
Луценко запевняє, що ГПУ повторно накладе арешт на майно Захарченка Юрій Луценко. Фото: УНІАН

Відповідальність за зняття арешту з майна Захарченка Луценко поклав на начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, пише "Українська правда".

"По Захарченку. Пан Горбатюк захопився трошки інтерв’ю і не вслідкував за справою, яка знаходиться в його провадженні. Тим не менше хочу всіх заспокоїти, тут не йдеться про щось надзвичайне. Ми зараз аналізуємо рішення суду і впевнений, що в найближчий час повторно накладемо арешт на це майно. Воно нікуди не втече", – запевнив Луценко.

Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох будинків, квартири та двох машиномісць, накладений у рамках розслідування справи про відмивання коштів екс-главою МВС Віталієм Захарченком.

10 земельних ділянок розташовані у Київській області, ще 10 - у Донецькій. Квартира, яка належала компанії, зареєстрована у Києві.

Арешт на майно був накладений в рамках кримінального провадження від 13 листопада 2014 року за фактами злочинної діяльності екс-глави МВС та осіб з його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

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04 02 2019 17:38
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