Луценко запевняє, що ГПУ повторно накладе арешт на майно Захарченка
Відповідальність за зняття арешту з майна Захарченка Луценко поклав на начальника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, пише "Українська правда".
"По Захарченку. Пан Горбатюк захопився трошки інтерв’ю і не вслідкував за справою, яка знаходиться в його провадженні. Тим не менше хочу всіх заспокоїти, тут не йдеться про щось надзвичайне. Ми зараз аналізуємо рішення суду і впевнений, що в найближчий час повторно накладемо арешт на це майно. Воно нікуди не втече", – запевнив Луценко.
Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва зняв арешт з 20 земельних ділянок, трьох будинків, квартири та двох машиномісць, накладений у рамках розслідування справи про відмивання коштів екс-главою МВС Віталієм Захарченком.
10 земельних ділянок розташовані у Київській області, ще 10 - у Донецькій. Квартира, яка належала компанії, зареєстрована у Києві.
Арешт на майно був накладений в рамках кримінального провадження від 13 листопада 2014 року за фактами злочинної діяльності екс-глави МВС та осіб з його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.
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