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Малиновський потрапив до збірної туру італійської Серії А

У виїзному поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії проти "Верони" Малиновський забив м'яч з пенальті і зробив гольову передачу
Футбольний хавбек національної збірної України і клубу "Аталанта" Руслан Малиновський потрапив до символічну збірну тижня в італійській Серії A.
Малиновський потрапив до збірної туру італійської Серії А Фото: Football.ua

За матч з "Вероною" (2:0) гравець отримав одну з найвищих оцінок - 8,6 бала, повідомляє сайт футбольної статистики WhoScored, передає "Укрінформ". 

У виїзному поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії проти "Верони" Малиновський забив м'яч з пенальті і зробив гольову передачу.

Вищі за українця оцінки мають лише голкіпер "Беневенто" Лоренцо Монтіпо (8,8 бала) та форвард Жуніор Мессіас із "Кротоне" (9,0).

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23 03 2021 15:51
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