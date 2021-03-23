СПОРТ НОВИНИФутбольний хавбек національної збірної України і клубу "Аталанта" Руслан Малиновський потрапив до символічну збірну тижня в італійській Серії A.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Малиновський потрапив до збірної туру італійської Серії А
У виїзному поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії проти "Верони" Малиновський забив м'яч з пенальті і зробив гольову передачу
Фото: Football.ua
За матч з "Вероною" (2:0) гравець отримав одну з найвищих оцінок - 8,6 бала, повідомляє сайт футбольної статистики WhoScored, передає "Укрінформ".
У виїзному поєдинку 28-го туру чемпіонату Італії проти "Верони" Малиновський забив м'яч з пенальті і зробив гольову передачу.
Вищі за українця оцінки мають лише голкіпер "Беневенто" Лоренцо Монтіпо (8,8 бала) та форвард Жуніор Мессіас із "Кротоне" (9,0).
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