Мангер заявив у суді, що готовий пройти поліграф

Шевченківський районний суді столиці, який обирає запобіжний захід для підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера, вирішив перейти у закритий режим.

Перед цим Мангер заявив, що він відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та висловив готовність прийти поліграф, повідомляє "Укрінформ".

Засідання суду закрили для ЗМІ на час перегляду відеозаписів допитів двох підозрюваних в організації вбивства Ганзюк.

Суд вже третій день розглядає справу щодо обрання запобіжного заходу Мангеру. Після перерви увечері суд залучив перекладача, який перекладав українською мовою протоколи допитів, складені російською мовою, оскільки один з адвокатів Мангера заявив, що погано розуміє російську мову.

Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.