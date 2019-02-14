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Мангер заявив у суді, що готовий пройти поліграф

Мангер відкидає будь-які звинувачення на свою адресу
Шевченківський районний суді столиці, який обирає запобіжний захід для підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера, вирішив перейти у закритий режим.
Мангер заявив у суді, що готовий пройти поліграф Фото:BBC/Владислав Мангер

Перед цим Мангер заявив, що він відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та висловив готовність прийти поліграф, повідомляє "Укрінформ".

Засідання суду закрили для ЗМІ на час перегляду відеозаписів допитів двох підозрюваних в організації вбивства Ганзюк.

Суд вже третій день розглядає справу щодо обрання запобіжного заходу Мангеру. Після перерви увечері суд залучив перекладача, який перекладав українською мовою протоколи допитів, складені російською мовою, оскільки один з адвокатів Мангера заявив, що погано розуміє російську мову.

Нагадаємо, що підозрюваний в організації вбивства Катерини Гандзюк голова Херсонської облради Владислав Мангер вважає, що напад на активістку став наслідком протистояння СБУ та поліції на Херсонщині.

Як відомо, голові Херсонської облради Мангеру повідомили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

Раніше, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер повідомив, що в разі, якщо депутати обласної ради підтримають таке рішення, він готовий піти з посади через справу загиблої активісти Катерини Гандзюк.

Довідка. 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".

 

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14 02 2019 22:57
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