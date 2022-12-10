Майже в 4 тис населених пунктів України вже відновлено енергопостачання – Шмигаль

Українська влада готувалася до можливого обстрілу росією важливих інфраструктурних об’єктів і напрацьовувала план дій на цей випадок

Про це завив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.

"Ми були готові до того, що росія спробує знищити важливі інфраструктурні об’єкти, й проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об’єкти в містах, де електропостачання поки відсутнє», - сказав глава уряду.

За його словами, Україна не запитувала аварійної допомоги в європейських сусідів, дефіциту потужностей немає.

"Просто зараз тривають ремонтні роботи. Загалом електропостачання відновлено для майже 4 тисяч населених пунктів і мільйонів споживачів", - додав Прем’єр-міністр.

Водночас він наголосив, що українці мають бути готовими до тимчасових перебоїв з електроенергією. "Це воєнна реальність. Там, де це необхідно, для уникнення перевантаження енергетичних мереж вимикають світло за графіком. Просимо всіх із розумінням ставитися до цієї ситуації", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, упродовж останній двох днів російськими ракетами було уражено близько третини об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що Україна планує направити ті додаткові 550 млн євро, які перерахував Європейський інвестиційний банк, на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримку стабільності української електромережі.