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Шмигаль: €550 млн від ЄІБ будуть направлені на підтримку енергетичної інфраструктури

Ольга
Матарикіна
Кошти підуть на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримку стабільністі української електромережі
Шмигаль: €550 млн від ЄІБ будуть направлені на підтримку енергетичної інфраструктури Фото: з вільних джерел
Україна планує направити ті додаткові 550 млн євро, які перерахував Європейський інвестиційний банк, на покриття витрат на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримку стабільності української електромережі.
 
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис  Шмигаль у Telegram.
 
"Європейський Союз спільно з ЄІБ допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", - зазначив Шмигаль.
 
За його даними, загалом за два місяці в межах пакету екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.
 
"Вдячний Європейському інвестиційному банку та Європейській комісії за послідовну підтримку. Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни", - додав Прем’єр-міністр.
 
 
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12 10 2022 16:10
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