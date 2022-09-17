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Мексика запропонує план досягнення перемир'я в Україні

На Генасамблеї ООН глава МЗС Мексики Марсело Ебрард має намір запропонувати план створення "Комітету з питань діалогу та миру" для припинення бойових дій в Україні.
Мексика запропонує план досягнення перемир Фото: xinhuanet

Про це пише СNN.

Йдеться про те, що пропозиція буде спрямована на досягнення перемир'я не менше ніж на п'ять років на користь миру між усіма націями.

"План, який буде оприлюднений на майбутній Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, дозволить присвятити час вирішенню значних та серйозних економічних та соціальних проблем, що стосуються народів світу", - сказав Лопес Обрадор.

За його словами, пропозиція передбачає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, Папа Римський Франциск і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступлять посередниками в комітеті.

Крім того, президент Мексики додав, що сподівається, що "це дасть початок прямим переговорам між лідерами України та росії".

Нагадаємо, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав усі країни припинити війни на найближчі п'ять років. 

Раніше повідомлялось, що генсек ООН закликав світ відмовитись від ядерної зброї.

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17 09 2022 11:50
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