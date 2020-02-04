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Мер Монастириська просить владу втрутитися, бо в місті паніка

За його словами, якщо немає можливості заправити автомобілі, то невідомо, яким чином забезпечувати життєдіяльність, як привезти ліки, засоби захисту, продукти харчування
Міський голова райцентру Монастириська на Тернопільщині, де зареєстровано вогнище коронавірусної інфекції, звернувся до обласної та центральної влади та правоохоронців з проханням втрутися в ситуацію, оскільки вона ускладнена не лише через COVID-19, але й панічні настрої.
Мер Монастириська просить владу втрутитися, бо в місті паніка ukrinform.ua/

Про це міський голова Андрій Старух, в якого самого виявлено коронавірус, повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УКРІНФОРМ.

"Звертаюся до обласної та центральної влади, до контролюючих та правоохоронних органів. Ситуація в Монастириськах ускладняється не лише інфекцією COVID-19, а панічною реакцією на неї. Так, незважаючи на дозвіл працювати автозаправкам, в райцентрі закрилася єдина газова заправка. Жителі громади мені передали фото зачиненого підприємства. Також повідомили, що заправочні пістолети та шланги від’єднанні, їх забрали, а газ з ємкості викачали", - пише Старух.

За його словами, якщо немає можливості заправити автомобілі, то невідомо, яким чином забезпечувати життєдіяльність, як привезти ліки, засоби захисту, продукти харчування.

ІНФОРМАЦІЯ! У Монастириському районі на COVID-19 захворіло вже 83 осіб. Раніше міський голова Андрій Старух повідомив, що 31 березня лабораторний аналіз підтвердив у нього позитивний результат на COVID -19. У його заступника Андрія Гладиша, з яким вони разом здавали аналізи, результат негативний. Тоді Андрух писав, що почувається добре.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

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02 04 2020 14:40
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