Мер Монастириська просить владу втрутитися, бо в місті паніка
Про це міський голова Андрій Старух, в якого самого виявлено коронавірус, повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УКРІНФОРМ.
"Звертаюся до обласної та центральної влади, до контролюючих та правоохоронних органів. Ситуація в Монастириськах ускладняється не лише інфекцією COVID-19, а панічною реакцією на неї. Так, незважаючи на дозвіл працювати автозаправкам, в райцентрі закрилася єдина газова заправка. Жителі громади мені передали фото зачиненого підприємства. Також повідомили, що заправочні пістолети та шланги від’єднанні, їх забрали, а газ з ємкості викачали", - пише Старух.
За його словами, якщо немає можливості заправити автомобілі, то невідомо, яким чином забезпечувати життєдіяльність, як привезти ліки, засоби захисту, продукти харчування.
ІНФОРМАЦІЯ! У Монастириському районі на COVID-19 захворіло вже 83 осіб. Раніше міський голова Андрій Старух повідомив, що 31 березня лабораторний аналіз підтвердив у нього позитивний результат на COVID -19. У його заступника Андрія Гладиша, з яким вони разом здавали аналізи, результат негативний. Тоді Андрух писав, що почувається добре.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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