БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНімецькі автокомпанії-гіганти BMW і Mercedes/Daimler переходять до нової бізнес-моделі, в рамках якої планують штучно стримувати випуск нових автомобілів задля збереження високих цін на них.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Mercedes та BMW штучно створять дефіцит для збереження високих цін — ЗМІ
Це зростання було викликане дефіцитом мікросхем у світі. Як наслідок такий дефіцит призвів до збоїв у виробництві автомобілів та збільшення терміну їх постачання до автосалонів
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє видання Insider Voice.
Так, Daimler та BMW планують обмежити кількість моделей преміум-класу, які вони виробляють, прагнучи зберегти високі ціни, які вдалося встановити під час пандемії.
Це зростання було викликане дефіцитом мікросхем у світі. Як наслідок такий дефіцит призвів до збоїв у виробництві автомобілів та збільшення терміну їх постачання до автосалонів. І найбільш відчутно згадана криза зачепила саме автомобілі преміум-класу, оскільки вони найбільш "начинені" електронікою.
Проте ситуація зі стрибком цін на люксові автомобілі не відлякала покупців.
З огляду на все це і BMW, і Daimler вирішили перейти до нової бізнес-моделі: тобто до збереження штучного дефіциту на свої преміум-автомобілі. Це дозволить компаніям при меншій кількості проданих авто тримати на них високі ціни.
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14 09 2021 10:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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