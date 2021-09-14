Mercedes та BMW штучно створять дефіцит для збереження високих цін — ЗМІ

Це зростання було викликане дефіцитом мікросхем у світі. Як наслідок такий дефіцит призвів до збоїв у виробництві автомобілів та збільшення терміну їх постачання до автосалонів

Німецькі автокомпанії-гіганти BMW і Mercedes/Daimler переходять до нової бізнес-моделі, в рамках якої планують штучно стримувати випуск нових автомобілів задля збереження високих цін на них.

Про це повідомляє видання Insider Voice.

Так, Daimler та BMW планують обмежити кількість моделей преміум-класу, які вони виробляють, прагнучи зберегти високі ціни, які вдалося встановити під час пандемії.

Це зростання було викликане дефіцитом мікросхем у світі. Як наслідок такий дефіцит призвів до збоїв у виробництві автомобілів та збільшення терміну їх постачання до автосалонів. І найбільш відчутно згадана криза зачепила саме автомобілі преміум-класу, оскільки вони найбільш "начинені" електронікою.

Проте ситуація зі стрибком цін на люксові автомобілі не відлякала покупців.

З огляду на все це і BMW, і Daimler вирішили перейти до нової бізнес-моделі: тобто до збереження штучного дефіциту на свої преміум-автомобілі. Це дозволить компаніям при меншій кількості проданих авто тримати на них високі ціни.