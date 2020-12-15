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Меркель нарікає на "руйнівну" відсутність дисципліни щодо карантинних обмежень

"Другі хвилі пандемії часто є найнебезпечнішими", - попередила Меркель
За словами Меркель, дехто мотивує свої дії тим, що вірус в основному становить ризик для людей похилого віку.
Меркель нарікає на "руйнівну" відсутність дисципліни щодо карантинних обмежень Фото: ap.org

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що деякі люди твердо вирішили порушувати коронавірусні обмеження, назвавши таку поведінку "руйнівною".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

За словами Меркель, дехто мотивує свої дії тим, що вірус в основному становить ризик для людей похилого віку.

"Але має значення, чи помруть мої батьки у віці 80 або 90 років", - заявила Меркель студентам на онлайн-форумі.

"Другі хвилі пандемії часто є найнебезпечнішими", - попередила Меркель, закликаючи населення серйозно ставитися до ситуації.

Раніше міністр охорони здоров'я Німеччини закликав регулятора Європейського Союзу працювати швидше, щоб затвердити вакцину проти коронавірусу.

За даними ЗМІ, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) планує затвердити вакцину Pfizer/BioNTech для використання у Євросоюзі до Різдва, а не наприкінці місяця, як очікувалося раніше.

Нагадаємо, що кількість заражень на COVID-19 у світі перевищила 72,8 млн, жертв вірусу -1,62 млн

 
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15 12 2020 17:11
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