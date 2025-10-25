Меркель тиснула на Україну під час анексії Криму – колишній очільник ЗС Литви

Після початку повномасштабки її репутація у східних країнах ЄС була "остаточно зруйнована".

Колишній головнокомандувач збройних сил Литви та представник країни в НАТО Йонас Вітаутас Жукас розкрив деталі російського вторгнення в Україну. У своїй книзі він стверджує, що під час анексії Криму колишня канцлерка Німеччина Ангела Меркель нібито тиснула на українське керівництво, аби військові не чинили опору російським силам.

Як пише Welt, під час анексії Жукас перебував у Києві як головнокомандувач армії Литви. Там він зустрівся з Олександром Турчиновим — колишнім головою СБУ, спікером парламенту та тимчасовим президентом України до інавгурації Петра Порошенка у червні 2014-го. За словами Жукаса, на його запитання, чому Україна не чинила опору під час захоплення парламенту Криму, Турчинов нібито відповів, що це була вимога Меркель під час телефонної розмови.

Тоді видання звернулося до речниці офісу Меркель, на що та відповіла, що "не коментує окремі висловлювання". Вона також послалася на повний текст інтерв’ю ексканцлерки в Угорщині та інші публічні заяви й описи, зокрема у політичних мемуарах "Свобода", опублікованих у 2024-му, додавши, що "з огляду на поставлені запитання, нам немає чого додати".

Як зазначає видання, Меркель ніколи не була безсуперечною фігурою в Польщі та країнах Балтії. Як "найбільш проросійську політикиню в історії ЄС" її схарактеризував польський депутат і колишній заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський. А колишній прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький додав, що вона належить до тих німецьких політиків, "які завдали Європі найбільшої шкоди за останні сто років".

А з повномасштабним російським вторгненням репутація Меркель у східних країнах ЄС була "остаточно зруйнована". За даними видання Welt, вона, здається, замінила ексканцлера Герхарда Шредера як "найнепопулярнішого німецького політика в новітній історії".