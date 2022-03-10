Мешканці деокупованих територій отримають додаткові виплати
Про це повідомила віцепрем’єрміністерка Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону.
"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", - повідомила Ірина Верещук.
Також жителі деокупованих міст та сіл можуть розраховувати і на гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, речей першої необхідності, засобів гігієни, теплого одягу на зиму, а також фінансову підтримку.
У свою чергу в Мінреінтеграції нагадали, що зараз на звільнених від ворога території Харківської та Херсонської областей триває пілотний проєкт — громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн
Раніше повідомлялось, що росіяни ускладнили виїзд із окупованих територій.
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