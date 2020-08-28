Мессі обговорив можливий перехід в "ПСЖ"

Нападники "ПСЖ" Неймар і Анхель Ді Марія обговорили із зіркою "Барселони" Ліонелем Мессі його можливий переїзд в Париж.

Багаторічний лідер "Барселони" має намір залишити клуб і вже повідомив про це новому головному тренеру Рональду Куману, повідомляє "Укрінформ". Нідерландський фахівець нещодавно змінив на посаді головного тренера Кіке Сетьена.

Аргентинець наполягає на односторонньому розірванні контракту, який закінчується влітку наступного року. Відступні (клаузула) в договорі Мессі - 700 мільйонів євро.

Інший претендент на Мессі - "Манчестер Сіті". Футболіст вже обговорив можливий перехід з колишнім головним тренером "Барси" і нинішнім наставником "Городян" Хосепом Гвардіолою.

Нагадаємо, що Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років