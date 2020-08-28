Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Мессі обговорив можливий перехід в "ПСЖ"

Лідер "Барселони" має рішучий намір перейти в новий клуб
Нападники "ПСЖ" Неймар і Анхель Ді Марія обговорили із зіркою "Барселони" Ліонелем Мессі його можливий переїзд в Париж.
Мессі обговорив можливий перехід в "ПСЖ" Ліонель Мессі. Фото: Getty Images

Багаторічний лідер "Барселони" має намір залишити клуб і вже повідомив про це новому головному тренеру Рональду Куману, повідомляє "Укрінформ". Нідерландський фахівець нещодавно змінив на посаді головного тренера Кіке Сетьена.

Аргентинець наполягає на односторонньому розірванні контракту, який закінчується влітку наступного року. Відступні (клаузула) в договорі Мессі - 700 мільйонів євро.

Інший претендент на Мессі - "Манчестер Сіті". Футболіст вже обговорив можливий перехід з колишнім головним тренером "Барси" і нинішнім наставником "Городян" Хосепом Гвардіолою.

Нагадаємо, що Мессі став кращим дріблером чемпіонату Іспанії вшосте за 10 років

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2020 11:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

Пробіжка та велопрогулянка на карантині: поради юриста

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.