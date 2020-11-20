СПОРТ НОВИНИІталійський футбольний клуб "Мілан" має намір купити нападника київського "Динамо" Владислава Супрягу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Мілан" хоче запропонувати 7 млн євро за форварда "Динамо" Супрягу
Український клуб, однак, має намір заробити мінімум удвічі більше
Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга Фото: UA-Footbal
"Россонері" готові запропонувати за 20-річного українця 7 млн євро, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Calciomercato.
Відзначається, що гравцем зацікавився особисто технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні.
Раніше повідомлялося, що "Мілан" хоче купити нападника і залишити його на сезон в оренді у складі "Динамо".
Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2025 року.
Нагадаємо, що "Динамо" обіграло "Гент" у матчі Ліги чемпіонів
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