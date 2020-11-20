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"Мілан" хоче запропонувати 7 млн ​​євро за форварда "Динамо" Супрягу

Український клуб, однак, має намір заробити мінімум удвічі більше
Італійський футбольний клуб "Мілан" має намір купити нападника київського "Динамо" Владислава Супрягу.
"Мілан" хоче запропонувати 7 млн ​​євро за форварда "Динамо" Супрягу Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга Фото: UA-Footbal

"Россонері" готові запропонувати за 20-річного українця 7 млн ​​євро, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Calciomercato. 

Відзначається, що гравцем зацікавився особисто технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні.

Раніше повідомлялося, що "Мілан" хоче купити нападника і залишити його на сезон в оренді у складі "Динамо".

Контракт Супряги з "Динамо" розрахований до літа 2025 року. 

Нагадаємо, що "Динамо" обіграло "Гент" у матчі Ліги чемпіонів

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20 11 2020 14:37
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