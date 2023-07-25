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Мінфін Австрії розкритикував ЄЦБ за тиск на європейські банки в рф

25 липня 2023, 18:29
Мінфін Австрії розкритикував ЄЦБ за тиск на європейські банки в рф
Фото: yugopolis.ru
Австрійський міністр фінансів Магнус Бруннер розкритикував посилення тиску Європейського центрального банку на банки, які продовжують вести бізнес в росії.

Про це пише Die Presse

"Ми повинні уникати надсилання політичних сигналів, які послаблюють позиції наших кредитних установ, не тільки в економічному сенсі, але і в їх взаємодії з російською владою", - написав міністр у своєму листі на адресу голови наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа.

російські дочірні компанії європейських банків "значно скоротили свою ділову активність, а бізнес, що залишився, ведеться в суворій відповідності з накладеними санкціями", вважає Бруннер.

Бруннер також вказав на те, що робота банків у рф дозволяє функціонувати імпорту російського зерна: 

"Без можливості платити за такі ресурси як зерно, яке ЄС звільнив від санкцій з поважних причин, такий імпорт припинився б". 

В той же час австрійський міністр погоджується з тим, що бізнес в росії має бути максимально скорочений. Але на його думку, інституційний тиск не допомагає працюючим в росії банкам у розробці стратегії виходу з ринку, а лише збільшує ринкові ризики. 

За словами Бруннера, російські покупці вже користуються цим тиском, щоб знизити ціни на вихід. 

"Необхідно чітко заявити, що будь-який перехід активів від європейських акціонерів до російських покупців не може бути в інтересах Європи", - написав міністр фінансів Австрії.

В кінці червня у своєму листі до Європарламенту голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа висловив крайнє невдоволення роботою європейських банків в росії, які не поспішають припиняти там бізнес і навіть розширюють його. Він закликав ці банки "розробити чіткі дорожні карти" виходу з росії з регулярним звітом про процес, пише видання.

"Я неодноразово публічно висловлював своє занепокоєння з приводу невтішно повільного прогресу банків у зменшенні ризиків, що виникають внаслідок їхньої поточної діяльності на російському ринку", - заявив він.

Раніше Австрія заяивила, що блокування росією українського зерна – це ляпас країнам Африки.
банки росіїЄЦБМінфін Австрії

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