Мінфін Австрії розкритикував ЄЦБ за тиск на європейські банки в рф

Австрійський міністр фінансів Магнус Бруннер розкритикував посилення тиску Європейського центрального банку на банки, які продовжують вести бізнес в росії.

Про це пише Die Presse.

"Ми повинні уникати надсилання політичних сигналів, які послаблюють позиції наших кредитних установ, не тільки в економічному сенсі, але і в їх взаємодії з російською владою", - написав міністр у своєму листі на адресу голови наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа.

російські дочірні компанії європейських банків "значно скоротили свою ділову активність, а бізнес, що залишився, ведеться в суворій відповідності з накладеними санкціями", вважає Бруннер.

Бруннер також вказав на те, що робота банків у рф дозволяє функціонувати імпорту російського зерна:

"Без можливості платити за такі ресурси як зерно, яке ЄС звільнив від санкцій з поважних причин, такий імпорт припинився б".

В той же час австрійський міністр погоджується з тим, що бізнес в росії має бути максимально скорочений. Але на його думку, інституційний тиск не допомагає працюючим в росії банкам у розробці стратегії виходу з ринку, а лише збільшує ринкові ризики.

За словами Бруннера, російські покупці вже користуються цим тиском, щоб знизити ціни на вихід.

"Необхідно чітко заявити, що будь-який перехід активів від європейських акціонерів до російських покупців не може бути в інтересах Європи", - написав міністр фінансів Австрії.

В кінці червня у своєму листі до Європарламенту голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа висловив крайнє невдоволення роботою європейських банків в росії, які не поспішають припиняти там бізнес і навіть розширюють його. Він закликав ці банки "розробити чіткі дорожні карти" виходу з росії з регулярним звітом про процес, пише видання.

"Я неодноразово публічно висловлював своє занепокоєння з приводу невтішно повільного прогресу банків у зменшенні ризиків, що виникають внаслідок їхньої поточної діяльності на російському ринку", - заявив він.