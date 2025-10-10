ЄЦБ пропонує створити спільний оборонний бюджет ЄС і спрямувати кошти рф на допомогу Україні

Вказується, що європейські уряди наразі обговорюють плани використання щодо 185 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання кредиту на підтримку військових дій України.

Європейський Союз повинен об'єднати свої ресурси на оборонні витрати, а також знайти способи використати заморожені російські активи для підтримки України, вважає член Ради керуючих Європейського центрального банку Мартінс Казакс.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що глава латвійського центрального банку відповів, що погоджується з пропозицією об'єднати витрати. Він додав, що це "обов'язково" слід зробити, оскільки "це буде ефективніше, ніж діяти окремо".

"Закупівля, фрагментація на національному рівні робить процес довшим і дорожчим. Я вважаю, що це загальна європейська необхідність. Це було б "наріжним каменем" європейської безпеки. Так, я б це підтримав", - сказав Казакс.

Президент Федерального банку Німеччини Йоахім Нагель також запропонував єдиний бюджет ЄС на оборонні витрати та зазначив, що його можна фінансувати за рахунок спільного боргу.

До цього, як додає видання, президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард також висловилася за "спільне фінансування суспільних благ, таких як оборона".

Проте уряди, зокрема Німеччини, як і раніше, в цілому виступають проти збільшення спільних запозичень.

Видання зазначає, що Казакс також закликав європейських політиків знайти способи використати заморожені російські активи для підтримки України "набагато швидше і в більшому обсязі".

"Відверто кажучи, є два варіанти. Перший – обкласти податком наші власні суспільства, а другий – забрати гроші агресорів, і я вважаю, що другий варіант, звичайно, кращий", - зазначив він.

Вказується, що європейські уряди наразі обговорюють плани використання щодо 185 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання кредиту на підтримку військових дій України. Під час візиту делегації високопоставлених українських чиновників до США на початку наступного тижня це питання також буде обговорюватися.

"В Україні також знищується приватна власність, гинуть людські життя. Тож Україна є нашим союзником, і ми повинні їй допомагати та шукати найбільш ефективні та найменш затратні способи", - зазначив Казакс.