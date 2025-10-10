Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

ЄЦБ пропонує створити спільний оборонний бюджет ЄС і спрямувати кошти рф на допомогу Україні

10 жовтня 2025, 21:41
ЄЦБ пропонує створити спільний оборонний бюджет ЄС і спрямувати кошти рф на допомогу Україні
Фото: profi-forex.org
Вказується, що європейські уряди наразі обговорюють плани використання щодо 185 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання кредиту на підтримку військових дій України.

Європейський Союз повинен об'єднати свої ресурси на оборонні витрати, а також знайти способи використати заморожені російські активи для підтримки України, вважає член Ради керуючих Європейського центрального банку Мартінс Казакс.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що глава латвійського центрального банку відповів, що погоджується з пропозицією об'єднати витрати. Він додав, що це "обов'язково" слід зробити, оскільки "це буде ефективніше, ніж діяти окремо".

"Закупівля, фрагментація на національному рівні робить процес довшим і дорожчим. Я вважаю, що це загальна європейська необхідність. Це було б "наріжним каменем" європейської безпеки. Так, я б це підтримав", - сказав Казакс.

Президент Федерального банку Німеччини Йоахім Нагель також запропонував єдиний бюджет ЄС на оборонні витрати та зазначив, що його можна фінансувати за рахунок спільного боргу.

До цього, як додає видання, президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард також висловилася за "спільне фінансування суспільних благ, таких як оборона".

Проте уряди, зокрема Німеччини, як і раніше, в цілому виступають проти збільшення спільних запозичень.

Видання зазначає, що Казакс також закликав європейських політиків знайти способи використати заморожені російські активи для підтримки України "набагато швидше і в більшому обсязі".

"Відверто кажучи, є два варіанти. Перший – обкласти податком наші власні суспільства, а другий – забрати гроші агресорів, і я вважаю, що другий варіант, звичайно, кращий", - зазначив він.

Вказується, що європейські уряди наразі обговорюють плани використання щодо 185 млрд євро заморожених російських активів як застави для надання кредиту на підтримку військових дій України. Під час візиту делегації високопоставлених українських чиновників до США на початку наступного тижня це питання також буде обговорюватися.

"В Україні також знищується приватна власність, гинуть людські життя. Тож Україна є нашим союзником, і ми повинні їй допомагати та шукати найбільш ефективні та найменш затратні способи", - зазначив Казакс.

ЄЦБЄвросоюзвійназаморожені активи рф

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється