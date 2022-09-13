БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство фінансів 13 вересня залучило до державного бюджету 1,5 млрд гривень від продажу військових облігацій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мінфін розмістив аукціон військових облігацій на 1,5 мільярда
Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 1,5 млрд гривень в еквіваленті
Фото: minfin.com.ua
Про це Мінфін повідомляє у Фейсбуці.
"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 1,5 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, у зв’язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.
За даними НБУ на 11 вересня, впродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 59,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.
Нагалаємо, в серпні Мінфін повідомляв, що попит на військові облігації впав до мінімуму з початку вторгнення.
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13 09 2022 20:34 МЕДІА
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