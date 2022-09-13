Мінфін розмістив аукціон військових облігацій на 1,5 мільярда

Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 1,5 млрд гривень в еквіваленті

Міністерство фінансів 13 вересня залучило до державного бюджету 1,5 млрд гривень від продажу військових облігацій.

Про це Мінфін повідомляє у Фейсбуці.

"Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на суму майже 1,5 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у зв’язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій. Планується здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня.

За даними НБУ на 11 вересня, впродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 59,1 млрд грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП.