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Міністерство розвитку громад запустило нову онлайн-платформу для відбору проектів ДФРР

Як повідомлялося, в держбюджеті на 2020 рік на Державний фонд регіонального розвитку передбачено 7,5 млрд грн.
Нова платформа передбачає індивідуальні електронні кабінети для учасників конкурсних відборів. Окрім того, подання документів, реєстрація та оцінка проектів здійснюватимуться в онлайн режимі на платформі.
Міністерство розвитку громад запустило нову онлайн-платформу для відбору проектів ДФРР Фото: project.ukrinform.ua

Міністерство розвитку громад та територій України запустило нову онлайн-платформу для відбору проектів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нова платформа передбачає індивідуальні електронні кабінети для учасників конкурсних відборів. Окрім того, подання документів, реєстрація та оцінка проектів здійснюватимуться в онлайн режимі на платформі.

Згідно з повідомленням, платформа готова до оголошення конкурсних відборів на 2021 рік, одночасно програми, що фінансуються у 2020 році, залишаться на колишньому порталі.

Як повідомлялося, в держбюджеті на 2020 рік на Державний фонд регіонального розвитку передбачено 7,5 млрд грн.

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28 01 2020 12:20
ТЕГИ: розвиток
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