ПОЛІТИКА НОВИНИНова платформа передбачає індивідуальні електронні кабінети для учасників конкурсних відборів. Окрім того, подання документів, реєстрація та оцінка проектів здійснюватимуться в онлайн режимі на платформі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Міністерство розвитку громад запустило нову онлайн-платформу для відбору проектів ДФРР
Як повідомлялося, в держбюджеті на 2020 рік на Державний фонд регіонального розвитку передбачено 7,5 млрд грн.
Фото: project.ukrinform.ua
Міністерство розвитку громад та територій України запустило нову онлайн-платформу для відбору проектів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нова платформа передбачає індивідуальні електронні кабінети для учасників конкурсних відборів. Окрім того, подання документів, реєстрація та оцінка проектів здійснюватимуться в онлайн режимі на платформі.
Згідно з повідомленням, платформа готова до оголошення конкурсних відборів на 2021 рік, одночасно програми, що фінансуються у 2020 році, залишаться на колишньому порталі.
Як повідомлялося, в держбюджеті на 2020 рік на Державний фонд регіонального розвитку передбачено 7,5 млрд грн.
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28 01 2020 12:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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