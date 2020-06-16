Міністр економіки вважає катастрофічною ситуацію з інфляцією в Україні
Ситуація з інфляцією в Україні склалася катастрофічна, вважає міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Макропрогноз, який став основою бюджету, передбачає інфляцію в районі 11%. Інфляція НБУ передбачалася в районі 5-8-6%. У нас нині склалася катастрофічна ситуація з інфляцією - це дуже погана тенденція", - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.
За даними Держстату, в річному вимірі інфляція за підсумками травня-2020 уповільнилася до 1,7% із 2,1% за підсумками квітня, 2,3% за підсумками березня. Інфляція в 2019 році становила 4,1%.
"Усі країни Євросоюзу та США також борються з цим фактом, тому що це означає падіння конкурентоспроможності та депресію із зарплат для працівників. І оскільки Україна не перебуває в зоні євро та американській, депресія також щодо торговельних балансів. Тому ми на сьогодні думаємо над тим, як стимулювати економіку, зокрема програмами, за якими працюємо з банками, і президент заявляв про необхідність знайти варіанти, як банки "дотиснути", - пояснив міністр.
"Нам треба, щоб банки почали видавати кошти в економіку, щоб у нас було збільшено пропозицію грошей", - зазначив Петрашко.
Водночас він додав, що міністерство не має наміру позапланово переглядати макропрогноз, хоча й ретельно моніторить ситуацію.
Нагадаємо, що за прогнозами Якова Смолія на кінець 2020 року рівень інфляції становитиме 6%
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