Міністр Кабміну Дубілет просить надати держохорону

"Я звернувся сьогодні до Управління державної охорони з проханням виділити мені охорону", - написав Дубілет у п'ятницю у Telgram

"По-друге, я один із координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. Ми наразі проводимо перезавантаження влади за всіма держорганами, підприємствами та установами. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег може бути вплив на конкурсну комісію", - пояснив Дмитро Дубілет.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет у п'ятницю звернувся до Управління державної охорони з проханням надати йому охорону, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я звернувся сьогодні до Управління державної охорони з проханням виділити мені охорону", - написав Дубілет у п'ятницю у Telgram.

"Нині навколо мене раптом утворилося дві зони напруги", - додав він.

Одна із них пов'язана з боротьбою з тіньовими алкоголем, яка має показати результат у вигляді додаткових надходжень до бюджету у 5-10 млрд грн на рік, зазначив Дубілет.

"По-друге, я один із координаторів проведення конкурсів на державні топ-посади. Ми наразі проводимо перезавантаження влади за всіма держорганами, підприємствами та установами. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег може бути вплив на конкурсну комісію", - пояснив Дмитро Дубілет.

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