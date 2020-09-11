Мінкультури не підтримує впровадження карантину вихідного дня - Ткаченко
"З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити карантин вихідного дня, Мінкультури не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Тобто йдеться про життя та існування людей", - ідеться в заяві міністерства, яку оприлюднив міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram-каналі, пише "Інтерфакс-Україна".
На його думку, окремим питанням є те, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера культури, яка генерує від 2 до 4% ВВП.
"І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики і для мікро, малого та середнього бізнесу", - додав він.
На думку міністерства, заклади культури - не епіцентр для поширення вірусу, а контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скрингінг – постійно відстежується, дезінфекційні засоби завжди в доступі.
"Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей за виконанням санепідемвимог МОЗ, – рішення, що призведе до фінансових втрат у бюджеті України. Заборона на роботу у вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій спричинить зменшення і без того критичних доходів іще додатково на 50% і більше", - вважають у відомстві.
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