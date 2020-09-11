Мінкультури не підтримує впровадження карантину вихідного дня - Ткаченко

Міністерство культури і інформаційної політики не підтримує впровадження карантину вихідного дня.

"З огляду на те, які наслідки для сфери культури, креативних індустрій може спричинити карантин вихідного дня, Мінкультури не підтримує цю ініціативу. Сотні тисяч працівників в Україні можуть залишитися без роботи. Тобто йдеться про життя та існування людей", - ідеться в заяві міністерства, яку оприлюднив міністр культури Олександр Ткаченко в Telegram-каналі, пише "Інтерфакс-Україна".

На його думку, окремим питанням є те, чи витримає економіка України, якщо свою роботу призупинить сфера культури, яка генерує від 2 до 4% ВВП.

"І це ми говоримо в розрізі сфери культури, хоча варто пам’ятати, що загалом аналогічні ризики і для мікро, малого та середнього бізнесу", - додав він.

На думку міністерства, заклади культури - не епіцентр для поширення вірусу, а контролювати дотримання карантинних обмежень у закладах культури чи не найпростіше: потік людей регулюється, розсадка визначається, те, щоб відвідувачі перебували у масках та температурний скрингінг – постійно відстежується, дезінфекційні засоби завжди в доступі.

"Тому закривати сферу, яка фактично є взірцем для багатьох галузей за виконанням санепідемвимог МОЗ, – рішення, що призведе до фінансових втрат у бюджеті України. Заборона на роботу у вихідні дні для закладів культури та креативних індустрій спричинить зменшення і без того критичних доходів іще додатково на 50% і більше", - вважають у відомстві.

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