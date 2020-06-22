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Мінцифри запустило новий сервіс із декларування цін

"Декларування цін - тимчасовий захід. Постанова КМУ діє лише на період карантину. Після - ринок має повернутись до звичного режиму саморегуляції"
Міністерство цифрової трансформації запустило новий Реєстр роздрібних цін.
Мінцифри запустило новий сервіс із декларування цін Фото: Укрінформ

Про це у Telegram повідомляє пресслужба міністерства, зазначає "Укрінформ".

"Під час пандемії товари першої необхідності мають бути доступні кожному українцю. Саме тому на період карантину ми запустили новий сервіс із декларування цін. Як це працює: бізнес через кабінет подає інформацію про зміни цін на товари у разі збільшення їх на понад 5%. Інформація зберігається у центральній базі даних у вигляді єдиного реєстру", - йдеться у повідомленні.

В той же час інспектори Держпродспоживслужби через кабінет моніторять процес без зайвої комунікації з бізнесом, а українці мають можливість слідкувати за змінами цін через публічний дашборд.

Як зазначається, це стосується товарів протиепідемічного призначення. Мова йде, зокрема, про антисептики, дезінфектори, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту. Також це стосується товарів істотної соціальної значущості: хліб, молоко, крупа тощо.

"Декларування цін - тимчасовий захід. Постанова КМУ діє лише на період карантину. Після - ринок має повернутись до звичного режиму саморегуляції", - додали у Мінцифри.

Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня,

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22 06 2020 16:07
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