Мін'юст дозволив автоматично заарештовувати рахунки будь-яких боржників

Арешт рахунків може бути накладено за борги зі сплати тіла кредиту або відсотків за ним, за борги по сплаті аліментів, або несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху

Мін'юст розширив процедуру автоматичного арешту рахунків боржників - такий арешт загрожує всім боржникам, включно з неплатниками аліментів.

Про це йдеться у наказі міністерства від 23.03.2021 № 1061/5, повідомляє "Економічна правда".

"У пункті 2 розділу I: в абзаці першому слова "про стягнення аліментів" замінити словами та знаками ", у тому числі про стягнення аліментів", - йдеться, зокрема, у наказі.

Арешт рахунків може бути накладено за борги зі сплати тіла кредиту або відсотків за ним, за борги по сплаті аліментів, або несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Відповідно до нового порядку, арешт банківських рахунків боржників працюватиме за наступним алгоритмом:

Виконавець (державний або приватний) за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) створює та надсилає до банків вимогу про отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків боржника. Банки не пізніше, ніж за годину робочого часу після отримання вимоги, за допомогою системи автоматизованого арешту коштів, надсилають виконавцю відповідну інформацію. Виконавець за допомогою АСВП створює та надсилає до банків, в яких відкрито рахунки боржника, постанову про арешт коштів. Банки накладають арешт на кошти, що перебувають на рахунках боржника, і повідомляють про це виконавця за допомогою системи автоматизованого арешту. Виконавець за наявності коштів на рахунку боржника за допомогою АСПП створює та надсилає до відповідних банків платіжні вимоги на примусове списання коштів. Банки примусово списують кошти з рахунків боржника та перераховують їх на рахунки органу державної виконавчої служби або приватного виконавця, з яких кошти потрапляють до стягувачів.

У ДП "Національні інформаційні системи" і Департамента державної виконавчої служби Мін'юсту є три місяці для реалізації наказу.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому №4241, що, зокрема, заборонить колекторським компаніям вдаватися до шантажу боржників.