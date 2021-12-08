ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПроєкт змін до закону "Про електронні комунікації" щодо примусової реєстрації абонентів мобільного зв’язку опублікували для обговорення – зокрема, так хочуть боротися з "сірим імпортом".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Мобільний зв’язок за паспортом: законопроєкт винесли на обговорення
Внаслідок викрадення телефонів, у пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають прикрі ситуації з банківськими рахунками
Фото: gettyimages.com
Про це йдеться у повідомленні на сайті Комітету з питань цифрової трансформації Верховної Ради.
Автори законопроєкту переконані, що внаслідок стрімкого розвитку цифрової економіки ідентифікація абонентів є важливою для ефективної системи захисту персональних даних користувачів.
Через популярність інтернет-банкінгу, онлайн-замовлень товарів та послуг зростають ризики шахрайства, кажуть у Комітеті.
"Внаслідок викрадення телефонів, у пам'ять яких були внесені персональні дані, виникають прикрі ситуації з банківськими рахунками", – зазначають у Раді.
Боротися з цим парламентарі хочуть обов’язковою реєстрацією абонентів.
Якщо приймуть цей законопроєкт, кожен, хто користується мобільним телефоном повинен буде пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги – тобто, відключать.
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12 08 2021 09:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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