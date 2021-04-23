МОК проведе перші віртуальні Олімпійські ігри

Які види будуть у програмі?

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що з 13 травня по 23 червня 2021 року проведе першу в історії віртуальну Олімпіаду. Вона відбудеться перед традиційними Іграми, які мають стартувати наприкінці липня.

Віртуальні змагання проведуть із п'ятьох видів спорту, які мають олімпійську ліцензію, повідомляє "Громадське". До програми потрапили бейсбол, велоспорт, гребля, вітрильний спорт та автоспорт.

Із цих видів у відкритому форматі буде лише гребля. Решта - на ігрових платформах. Зокрема, бейсболісти змагатимуться завдяки eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 та Konami Digital Entertainment, велосипедисти - Zwift, автоспортсмени - Gran Turismo та Polyphony Digital, а представники вітрильного спорту - Virtual Regatta.

Уболівальники зможуть стежити за змаганнями онлайн. Додаткову інформацію про призи та те, як охочим долучитися до змагань, у МОК обіцяють оприлюднити згодом.

Очільник МОК Томас Бах вважає, що віртуальна Олімпіада зможе популяризувати спорт та олімпійські цінності, особливо серед молоді.

Читайте також: 76% атлетів підтримали правило про заборону протестів на Олімпійських іграх