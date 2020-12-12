Мокрий сніг, дощ та ожеледь очікують українців найближчими днями

Найближчої доби погоду більшої частини України визначатиме вологе і, як для зими, помірно тепле повітря з Центральної Європи: вночі на Правобережжі, вдень на більшій частині країни, крім південно-східної частини і Закарпаття, сніг і дощ, місцями ожеледь.

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На дорогах, крім південної частини, ожеледиця, повідомляє "Громадське" з посиланням на Укргідрометцентр. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у південних, східних та Дніпропетровській областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на півдні та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла. У Києві - мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 грудня найвища температура вдень була 10,0° тепла в 1950 р., найнижча вночі 24,3° морозу в 1921 р. У понеділок, 14 грудня, в Україні, крім південно-східної частини, мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На дорогах північних, західних та центральних областей місцями ожеледиця. Вітер на Правобережжі західний і північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні 0-5° тепла, вдень на півдні Одеської області 3-8° тепла. Читайте також: В Україні оголосили штормове попередження

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