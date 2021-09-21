Україні прогнозують до +2°, дощ та мокрий сніг

Уночі в більшості областей, вдень у північних та східних областях місцями невеликий, в Криму помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у південній та східній частинах вночі 5-10°, вдень 12-17°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла

В Україні 21 вересня дощі пройдуть уночі у більшості областей, температура вдень 6-11°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в більшості областей, вдень у північних та східних областях місцями невеликий, в Криму помірний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°; у південній та східній частинах вночі 5-10°, вдень 12-17°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 21 вересня місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7°, вдень 7-9°, на Київщині вночі 2-7°, вдень 6-10°.

Синоптики прогнозують 22 вересня у північних, вдень і в західних та центральних областях, 23 вересня в Україні місцями невеликі дощі (в Карпатах подекуди з мокрим снігом). Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, 22 вересня у західних областях, 23 вересня в Україні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла; у південній частині та східних областях вночі 4-9°, вдень 10-15°.

На Київщині 22-23 вересня очікується місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, 23 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 6-11° тепла.

Згідно з прогнозом, 24 вересня в Україні без опадів, вдень у західних, північних та місцями центральних областях невеликий дощ; температура вночі 2-7° тепла, на заході до 10°, вдень 9-15°, у південній частині та на Закарпатті до 18°.

25 вересня на Лівобережжі, вдень і в північних областях пройдуть невеликі дощі, на решті території без опадів; температура вночі 4-10° тепла, у південній частині 6-12°; вдень 9-15°, у південній частині та західних областях 12-18°, на Одещині та Закарпатті до 21°.

У столичному регіоні 24- 25 вересня вночі опади не прогнозуються, вдень невеликий дощ. Температура вночі 24 вересня 2-7° тепла, 25 вересня 4-9°; вдень 9-14°.