В Україні прогнозують ще кілька днів заморозків, потім – "бабине літо"

В Україні найближчими днями опади не прогнозуються, температура вдень до 19° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, у четвер в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 11-13°; на Закарпатті, в Криму та більшості південних областей вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°.

У Києві та області 7 вересня опади не прогнозуються. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°, на Київщині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла.

Згідно з прогнозом, в Україні 8-9 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, на узбережжі Чорного моря до 12° (8 вересня у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°), вдень 8 вересня 17-22° тепла, 9 вересня 19-24°, на Закарпатті до 26°.

У столичному регіоні 8-9 вересня утримається суха погода. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 8 вересня 17-22°, 9 вересня 19-24°.

Синоптики 10-11 вересня опадів в Україні не прогнозують. Температура вночі 7-13°, на узбережжі Чорного моря до 15°; вдень 20-26°.

На Київщині також без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.

Як прогнозує синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбуці, вже з середи, 8 вересня, в Україні стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень.

"Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода", - пише вона.

"Зараз якраз в нас перше"бабине літо". Воно, зазвичай, триває з кінця серпня, від Пречистої, до орієнтовно, 11 вересня", - зазначає Діденко і додає, що цей тиждень обіцяє розкішну погоду, а "бабине літо" пізніше обов‘язково "повторить свій перформанс".