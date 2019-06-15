СПОРТ НОВИНИЗбірна України з футболу віком до 20 років (U-20) виграла молодіжний чемпіонат світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Молодіжна збірна України стала чемпіоном світу
Вперше в історії українська збірна U-20 стала чемпіоном світу
Фото: EPA-EFE/Grzegorz Michalowski
У фінальному матчі в польському місті Лодзь збірна України перемогла однолітків з Південної Кореї з рахунком 3:1, повідомляє Громадське.
У ворота України забив Лі Кан Ин, на що Владислав Супряга відповів дублем, а третій гол на рахунку Георгія Цітаішвілі.
Таким чином, вперше в історії українська збірна U-20 стала чемпіоном світу. До цього молодіжна збірна України цього віку жодного разу не виходила навіть у чвертьфінал.
Крім цього, голкіпер збірної України Андрій Лунін став володарем "Золотої рукавички" як найкращий воротар турніру.
Нагадаємо, що 11 червня Молодіжна збірна України вперше вийшла до фіналу чемпіонату світу.
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