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Молодіжна збірна України стала чемпіоном світу

Вперше в історії українська збірна U-20 стала чемпіоном світу
Збірна України з футболу віком до 20 років (U-20) виграла молодіжний чемпіонат світу.
Молодіжна збірна України стала чемпіоном світу Фото: EPA-EFE/Grzegorz Michalowski

У фінальному матчі в польському місті Лодзь збірна України перемогла однолітків з Південної Кореї з рахунком 3:1, повідомляє Громадське.

У ворота України забив Лі Кан Ин, на що Владислав Супряга відповів дублем, а третій гол на рахунку Георгія Цітаішвілі.

Таким чином, вперше в історії українська збірна U-20 стала чемпіоном світу. До цього молодіжна збірна України цього віку жодного разу не виходила навіть у чвертьфінал.

Крім цього, голкіпер збірної України Андрій Лунін став володарем "Золотої рукавички" як найкращий воротар турніру.

Нагадаємо, що 11 червня Молодіжна збірна України вперше вийшла до фіналу чемпіонату світу.

 
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15 06 2019 21:56
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