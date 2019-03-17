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Монетизація субсидій: Уряд виплатив уже близько 350 мільйонів

З 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку.
В уряді заявили, що програма монетизації субсидій проходить злагоджено, і виплачено вже близько 350 мільйонів гривень.
Монетизація субсидій: Уряд виплатив уже близько 350 мільйонів Фото: з вільних джерел

"Ми виплатили вже близько 350 млн грн субсидій. Процес пішов. Ці гроші належать українцям. Фактично до нового опалювального сезону прийдемо з працюючою системою", - повідомляється на Урядовому порталі.

За даними "Ощадбанку", з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку. Зокрема, в перший день виплат через систему платежів "Швидка копійка" виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на сумму 333,4 млн грн.

Зазначимо, що на виплату субсидії "живими грошима" у березні 2019 року передбачено 5,66 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Національний банк вважає, що видача субсидій готівкою, яка в рамках експерименту пройде в березні-квітні, не матиме значного впливу на інфляцію.

Відтак, в уряді пропонують, щоб з березня до травня в Україні діяло паралельно дві моделі монетизації субсидій: затверджена раніше, відповідно до якої кошти за субсидіями надходитимуть на рахунок в Ощадбанку, проте споживачі не зможуть ними скористатися, та нова, в межах якої субсидії виплачуватимуть безпосередньо споживачам грошима.

27 грудня 2018 року уряд ухвалив постанову про перехід до системи надання субсидій у грошовій формі (монетизації). Зокрема, нею передбачено, що субсидії нараховуватимуть на персональні рахунки споживачів, відкриті в Ощадбанку, а звідти їх сплачуватимуть безпосередньо на комунальні послуги.

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17 03 2019 15:50
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