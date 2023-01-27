Morgan Stanley оштрафував співробітників за користування WhatsApp

Штрафи доходили до 1 млн доларів

Корпорація Morgan Stanley наклала фінансові санкції на співробітників, які використовували платформи обміну повідомленнями, такі як WhatsApp, для роботи в компанії, пише Reuters.

Штрафи варіювалися від кількох тисяч доларів для одних співробітників до понад 1 мільйона доларів для інших. Суми визначалися такими факторами, як кількість надісланих повідомлень, стаж роботи і те, чи отримували працівники попередження.

Цей крок був зроблений після того, як кредитор погодився виплатити 200 мільйонів доларів Комісії з цінних паперів і бірж США в 2021 році, щоб вирішити питання щодо комунікації співробітників на платформах обміну повідомленнями, які не були схвалені компанією.

Нагадаємо, фінансовий гігант JPMorgan судиться із засновницею придбаного ним стартапу Frank, стверджуючи, що вона створила фейкову легенду. Засновниця подала зустрічний позов, заявивши, що її звільнили аби не виплачувати бонуси та дивіденди.