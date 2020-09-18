МОЗ дозволив не робити тест на COVID-19 після ізоляції, але є умова
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК - Україна.
Він нагадав, що якщо у людини є симптоми COVID-19, то вона звертається до свого сімейного лікаря, який потім викликає до неї мобільну бригаду, яка робить тест. Потім вона мала робити тест після самоізоляції.
"У нас є зміни. Якщо людина була на самоізоляції 14 днів і не має симптомів, то ПЛР-тест на коронавірус робити не потрібно. Якщо людина йде на планову госпіталізацію, то ПЛР-тест їй також не потрібно", - заявив він.
Крім того, Міністерство охорони здоров'я оновлює протокол лікування коронавірусу.
Нагадаємо, що 18 вересня в Україні 169 472 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужало.
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