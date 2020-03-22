МОЗ оприлюднило оперативні дані щодо розповсюдження коронавірусу в Україні

"Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ"

В Україні станом на 10:00 22 березня зафіксовано 47 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram, передає УКРІНФОРМ.

"Станом на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 4 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний); Львівська область -1 випадок; Тернопільська область - 1 випадок; м. Київ - 9 випадків

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Кабінет міністрів на засіданні 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

Від 17 березня Україна скасовує всі регулярні міжнародні пасажирські перевезення - авіаційні, залізничні та автобусні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка карантин буде продовжений, якщо кількість випадків інфікування коронавірусною інфекцією збільшиться.

Нагадаємо, що Британські лікарі повідомили, що одними з перших симптомів коронавірусу можуть бути втрата нюху та смаку.