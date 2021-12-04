МОЗ починає доставку вакцини CoronaVac у регіони

CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і розпочинаємо доставку вакцини по областях

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) розпочинає доставку вакцини CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech у регіони.

"CoronaVac їде в регіони. Ми завершили всі лабораторні дослідження і розпочинаємо доставку вакцини по областях", - написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на офіційній сторінці у Facebook, повідомляє "Укрінформ".

Він повідомив, що цей препарат буде наданий поліцейським, маломобільним групам населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Вакцина CoronaVac належить до групи інактивованих вакцин.

Партія вакцини китайської компанії Sinovac Biotech прибула до України 25 березня. 23 лютого в Україну прибула партія з 500 тис. доз вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.