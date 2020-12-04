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МОЗ повідомляє

"За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії"
Зараз Україна йде за сценарієм, за яким у період спалаху коронавірусної хвороби буде інфіковано не більше 2% населення.
МОЗ повідомляє Фото: МОЗ
enlightened За словами заступника Міністра охорони здоров’я, Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, цей оптимістичний сценарій є можливим завдяки вжитим превентивним заходам.
 
enlightened “За нашими розрахунками, при 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії. Якщо ж буде 10% і більше, то можливий колапс медичної системи, – якщо ми не розтягнемо ці 10% у часі”,  - сказав Віктор Ляшко.
 
enlightened Однак поки що очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби. Цьому буде сприяти зміна алгоритмів тестування, оскільки відтепер в Україні тестують усіх хворих на пневмонію, всіх людей з гарячкою і всіх контактних осіб. 
 
enlightened Якщо громадяни будуть дотримуватись карантинних обмежень та залишатимуться вдома, в тому числі і на Великодні свята, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавірусної хвороби.
 

Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України провело брифінг щодо ситуації з коронавірусом в Україні та повідомило про результати. 

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12 04 2020 16:30
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