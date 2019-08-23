МВС розриває контракт з керівництвом заводу-виробника зброї "Форт"

Міністерство внутрішніх справ розриває контракт з керівництвом казенного науково-виробничого об'єднання "Форт" МВС України.

"За допущені прорахунки, неефективні управлінські рішення і правопорушення, які призвели до значних фінансових втрат, керівництвом МВС прийнято рішення, і я підписав наказ, про розірвання контракту з керівництвом і начальником науково-виробничого об'єднання заводу "Форт" Писаренком (керівник заводу "Форт" Віктор Писаренко, - ред.). Писаренка звільнено із займаної посади", - сказав Аваков під час розширеного засідання колегії МВС, повідомляє LB.ua.

Міністр підкреслив, що "поліція проводить слідчі дії на підставі результатів аудиторської перевірки заводу".

Своєю чергою директор департаменту внутрішнього аудиту МВС Олександр Грибовський пояснив, що це підприємство займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів. За його словами, останнім часом у МВС з різних джерел надходила інформація про можливі протиправні дії, на підставі якої було прийнято рішення про проведення позапланового аудиту на підприємстві.

Грибовський зазначив, що протягом аудиту було встановлено "неефективне використання коштів на загальну суму 32,5 млн грн, що вже призвело до розтрат на 24 млн гривень". Також, за його словами, на підприємстві систематично протягом року несвоєчасно виплачували зарплати, і на 1 серпня сума заборгованості із зарплати становила 33 млн гривень.

Крім того, Грибовський розповів, що частину отриманого обладнання для виробництва патронів не введено в експлуатацію, а державні кошти в сумі понад 1,5 млн гривень були використані "на власні потреби підприємства".

Голова МВС закликав у найкоротші терміни провести розслідування цих фактів.

Нагадаємо, що Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір звільнити керівників Головних управлінь Нацполіції в Житомирській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях.