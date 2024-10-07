Словаччина стовідсотково підтримує вступ України в ЄС, але проти НАТО

За словами словацького прем'єра, багато чого залежить від реформ Києва.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина на 100% підтримує вступ України в ЄС.

Про це він сказав під час міжурядової зустрічі з українським Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передає агенція Укрінформ.

"Відкрито говорю, ми холодно ставимося про питання членства України в НАТО, але щодо ЄС на 100% вас підтримуємо. Ваше членство буде важливим та цінним для нас", - сказав Фіцо.

І додав, що Словаччина активно підтримує надання статусу члена ЄС Україні.

"Будуть країни в ЄС, котрі бажатимуть, щоб цей процес вступу України до ЄС не був би таким швидким. Ми не будемо такими", - вважає Фіцо.

Словацький прем’єр відзначив заслуги України в цьому процесі.

"Багато чого залежить від вас, від ваших реформ. Але ми не будемо ніяких перешкод класти на вашому шляху", - додав словацький прем'єр.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, Шмигаль проводить переговори з Фіцо в Ужгороді.