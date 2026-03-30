Фіцо вкотре поставив під сумнів підтримку вступу України до ЄС

30 березня 2026, 20:53
Прем’єр Словаччини вимагає тиску на Київ через нафтопровід "Дружба".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може відмовитися підтримувати прискорений вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Dennik N.

За словами Фіцо, Брюссель має натиснути на Україну у питанні відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба". 

В іншому разі, зазначив він, "ЄС може забути про допомогу Словаччини у прискореному вступі України".

Прем’єр також звинуватив президента України Володимира Зеленського у зупинці постачання нафти, яка, за його словами, не надходить до Словаччини вже другий місяць.

Фіцо розкритикував Єврокомісію за лист із застереженням щодо запровадження в країні подвійних цін на дизель, назвавши його ''погрозливим''.

Він закликав Брюссель чинити аналогічний тиск на Київ і допустити інспекцію нафтопроводу "Дружба" за участі представників Словаччини, Угорщини та ЄС.

Водночас у словацькому уряді пояснюють запровадження подвійних цін на паливо необхідністю стабілізувати внутрішній ринок. 

Зокрема, держава тимчасово передала нафтопереробному заводу Slovnaft запаси нафти з резервів.

Також раніше у ЄС готують сценарії на випадок перемоги Орбана.

 

Останні матеріали

Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
Більше публікацій

