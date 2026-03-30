Фіцо вкотре поставив під сумнів підтримку вступу України до ЄС

Прем’єр Словаччини вимагає тиску на Київ через нафтопровід "Дружба".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може відмовитися підтримувати прискорений вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє видання Dennik N.

За словами Фіцо, Брюссель має натиснути на Україну у питанні відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".

В іншому разі, зазначив він, "ЄС може забути про допомогу Словаччини у прискореному вступі України".

Прем’єр також звинуватив президента України Володимира Зеленського у зупинці постачання нафти, яка, за його словами, не надходить до Словаччини вже другий місяць.

Фіцо розкритикував Єврокомісію за лист із застереженням щодо запровадження в країні подвійних цін на дизель, назвавши його ''погрозливим''.

Він закликав Брюссель чинити аналогічний тиск на Київ і допустити інспекцію нафтопроводу "Дружба" за участі представників Словаччини, Угорщини та ЄС.

Водночас у словацькому уряді пояснюють запровадження подвійних цін на паливо необхідністю стабілізувати внутрішній ринок.

Зокрема, держава тимчасово передала нафтопереробному заводу Slovnaft запаси нафти з резервів.

Також раніше у ЄС готують сценарії на випадок перемоги Орбана.