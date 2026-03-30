Фіцо вкотре поставив під сумнів підтримку вступу України до ЄС
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може відмовитися підтримувати прискорений вступ України до Європейського Союзу.
Про це повідомляє видання Dennik N.
За словами Фіцо, Брюссель має натиснути на Україну у питанні відновлення постачання нафти через нафтопровід "Дружба".
В іншому разі, зазначив він, "ЄС може забути про допомогу Словаччини у прискореному вступі України".
Прем’єр також звинуватив президента України Володимира Зеленського у зупинці постачання нафти, яка, за його словами, не надходить до Словаччини вже другий місяць.
Фіцо розкритикував Єврокомісію за лист із застереженням щодо запровадження в країні подвійних цін на дизель, назвавши його ''погрозливим''.
Він закликав Брюссель чинити аналогічний тиск на Київ і допустити інспекцію нафтопроводу "Дружба" за участі представників Словаччини, Угорщини та ЄС.
Водночас у словацькому уряді пояснюють запровадження подвійних цін на паливо необхідністю стабілізувати внутрішній ринок.
Зокрема, держава тимчасово передала нафтопереробному заводу Slovnaft запаси нафти з резервів.
