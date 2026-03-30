Іран звинуватив Україну в "участі у війні" на Близькому Сході

30 березня 2026, 21:22
Іран звинуватив Україну в
Фото: reuters.com
Відповідний лист іранський дипломат направив генсеку ООН.

Тегеран заявив, що Україна нібито бере «активну участь» у конфлікті на Близькому Сході. 

Про це повідомляє NBC News із посиланням на лист постпреда Ірану при ООН Аміра Саїда Іравані до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

У документі йдеться, що визнання Україною факту відправлення експертів до регіону, за версією Тегерана, є "участю у військовій агресії проти Ірану".

"Таким чином, Україна несе відповідальність за міжнародним правом за допомогу у вчиненні міжнародно неправомірних дій", - зазначається у листі.

Іравані також звинуватив Київ у наданні «оперативної та технічної допомоги», яка нібито прямо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету і територіальної цілісності Ірану.

Водночас варто нагадати, що росія з початку повномасштабного вторгнення активно застосовує іранські дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. 

Попри це, Тегеран неодноразово заперечував постачання безпілотників москві.

 
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
