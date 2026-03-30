Іран звинуватив Україну в "участі у війні" на Близькому Сході

Відповідний лист іранський дипломат направив генсеку ООН.

Тегеран заявив, що Україна нібито бере «активну участь» у конфлікті на Близькому Сході.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на лист постпреда Ірану при ООН Аміра Саїда Іравані до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

У документі йдеться, що визнання Україною факту відправлення експертів до регіону, за версією Тегерана, є "участю у військовій агресії проти Ірану".

"Таким чином, Україна несе відповідальність за міжнародним правом за допомогу у вчиненні міжнародно неправомірних дій", - зазначається у листі.

Іравані також звинуватив Київ у наданні «оперативної та технічної допомоги», яка нібито прямо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету і територіальної цілісності Ірану.

Водночас варто нагадати, що росія з початку повномасштабного вторгнення активно застосовує іранські дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі.

Попри це, Тегеран неодноразово заперечував постачання безпілотників москві.