Конфлікт на Близькому Сході розвивається за сценарієм війни росії проти України – Foreign Policy

23 березня 2026, 18:20
Конфлікт на Близькому Сході розвивається за сценарієм війни росії проти України – Foreign Policy
Amir Cohen/Reuters
Іран демонструє готовність до затяжної боротьби, посилюючи свою оборонну та командну структуру.

Конфлікт на Близькому Сході між Іраном, США та Ізраїлем набуває тривалої динаміки, яка нагадує російсько-українську війну.

Про це пише видання Foreign Policy.

Американські та ізраїльські сили розраховують, що точкові удари, усунення керівництва та тиск на інфраструктуру можуть швидко привести до політичного колапсу Тегерана. Водночас Іран демонструє готовність до затяжної боротьби, посилюючи свою оборонну та командну структуру.

За словами експертів, подібно до України, Іран має розгалужену систему управління та дубльовані ланцюги командування, що робить усунення окремих посадовців менш ефективним для паралічу держави. Тому навіть високопоставлені вбиті офіцери не обов’язково призведуть до швидкого розвалу іранської влади.

Видання зазначає, що стратегія США та Ізраїлю може спричинити певні політичні поступки, але водночас ризикує зміцнити готовність Ірану до тривалої війни. Конфлікт уже поширився на сусідні регіони – Ірак, Ліван, Ємен – що ускладнює процес деескалації та потребує узгодження дій численних учасників з власними інтересами.

Аналогія з війною в Україні полягає у масштабному впливі на світові ринки та політичні альянси. Війна рф проти України трансформувала енергетичні ринки та створила глобальні економічні потрясіння. Подібна тривала конфронтація на Близькому Сході може мати схожі наслідки для енергопостачання, політичних альянсів і глобальної економіки.

Експерти наголошують, що час у цьому конфлікті стає стратегічним чинником: чим довший конфлікт, тим більші шанси переконати сторони досягти всеосяжного припинення вогню. Водночас Іран уже чітко заявив, що не зацікавлений у тимчасовому припиненні бойових дій, що принципово відрізняє ситуацію від українського фронту, де паузи у війні дозволяють домовлятися про локальні перемир’я.

Таким чином, війна на Близькому Сході демонструє, що короткострокові військові успіхи не обов’язково перетворюються на політичну перемогу, а тривалість конфлікту стає ключовим фактором стратегії.

СШАвійнаІранросія окупанти

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
