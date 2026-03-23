Конфлікт на Близькому Сході розвивається за сценарієм війни росії проти України – Foreign Policy

Конфлікт на Близькому Сході між Іраном, США та Ізраїлем набуває тривалої динаміки, яка нагадує російсько-українську війну.

Про це пише видання Foreign Policy.

Американські та ізраїльські сили розраховують, що точкові удари, усунення керівництва та тиск на інфраструктуру можуть швидко привести до політичного колапсу Тегерана. Водночас Іран демонструє готовність до затяжної боротьби, посилюючи свою оборонну та командну структуру.

За словами експертів, подібно до України, Іран має розгалужену систему управління та дубльовані ланцюги командування, що робить усунення окремих посадовців менш ефективним для паралічу держави. Тому навіть високопоставлені вбиті офіцери не обов’язково призведуть до швидкого розвалу іранської влади.

Видання зазначає, що стратегія США та Ізраїлю може спричинити певні політичні поступки, але водночас ризикує зміцнити готовність Ірану до тривалої війни. Конфлікт уже поширився на сусідні регіони – Ірак, Ліван, Ємен – що ускладнює процес деескалації та потребує узгодження дій численних учасників з власними інтересами.

Аналогія з війною в Україні полягає у масштабному впливі на світові ринки та політичні альянси. Війна рф проти України трансформувала енергетичні ринки та створила глобальні економічні потрясіння. Подібна тривала конфронтація на Близькому Сході може мати схожі наслідки для енергопостачання, політичних альянсів і глобальної економіки.

Експерти наголошують, що час у цьому конфлікті стає стратегічним чинником: чим довший конфлікт, тим більші шанси переконати сторони досягти всеосяжного припинення вогню. Водночас Іран уже чітко заявив, що не зацікавлений у тимчасовому припиненні бойових дій, що принципово відрізняє ситуацію від українського фронту, де паузи у війні дозволяють домовлятися про локальні перемир’я.

Таким чином, війна на Близькому Сході демонструє, що короткострокові військові успіхи не обов’язково перетворюються на політичну перемогу, а тривалість конфлікту стає ключовим фактором стратегії.