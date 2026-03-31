У Києві спростували звинувачення Ірану щодо участі у війні на Близькому Сході

31 березня 2026, 08:17
Фото: slovoidilo.ua
У МЗС заявили, що Україна не має жодного стосунку до атак проти Ірану, на відміну від самого Тегерана, який постачає дрони рф.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на звинувачення Ірану щодо нібито участі Києва у війні на Близькому Сході на боці США та Ізраїлю, назвавши їх брехнею.

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Україна є «співучасницею агресії» через направлення фахівців із протидії безпілотникам до країн Близького Сходу.

За словами Іравані, визнання Україною присутності таких експертів нібито свідчить про «матеріальну та оперативну підтримку військової агресії» проти Ірану.

"Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави", - заявив він.

Іранський дипломат також відкинув звинувачення щодо військово-технічної співпраці Тегерана з росією, зокрема у сфері безпілотників.

Натомість речник МЗС України Георгій Тихий різко розкритикував заяви іранської сторони.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються — значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран передав росії", - наголосив він.

У МЗС підкреслили, що жоден український безпілотник не завдавав ударів по Ірану, тоді як іранські дрони регулярно застосовуються рф для атак по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, що ввечері понеділка Іран звинуватив Україну в "участі у війні" на Близькому Сході

 
Останні матеріали

Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
