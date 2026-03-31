У Києві спростували звинувачення Ірану щодо участі у війні на Близькому Сході

У МЗС заявили, що Україна не має жодного стосунку до атак проти Ірану, на відміну від самого Тегерана, який постачає дрони рф.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на звинувачення Ірану щодо нібито участі Києва у війні на Близькому Сході на боці США та Ізраїлю, назвавши їх брехнею.

Постійний представник Ірану при ООН Амір Саїд Іравані у листі до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Україна є «співучасницею агресії» через направлення фахівців із протидії безпілотникам до країн Близького Сходу.

За словами Іравані, визнання Україною присутності таких експертів нібито свідчить про «матеріальну та оперативну підтримку військової агресії» проти Ірану.

"Втручання України не є випадковим, а свідчить про активне сприяння незаконному застосуванню сили проти суверенної держави", - заявив він.

Іранський дипломат також відкинув звинувачення щодо військово-технічної співпраці Тегерана з росією, зокрема у сфері безпілотників.

Натомість речник МЗС України Георгій Тихий різко розкритикував заяви іранської сторони.

"Як зрозуміти, чи бреше представник іранського режиму? Якщо губи рухаються — значить, бреше. З 2022 року Україна зазнала ударів майже 60 тисяч дронів, які Іран передав росії", - наголосив він.

У МЗС підкреслили, що жоден український безпілотник не завдавав ударів по Ірану, тоді як іранські дрони регулярно застосовуються рф для атак по українських містах та цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, що ввечері понеділка Іран звинуватив Україну в "участі у війні" на Близькому Сході.